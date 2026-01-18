নবজাতক
ময়মনসিংহে মহাসড়কের পাশে কার্টনে নবজাতকের লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে মহাসড়কের পাশে রাখা একটি কার্টন থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে ভালুকা উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ের হাজীর বাজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা উপজেলার ভালুকা সদর ইউনিয়নের হাজীর বাজার এলাকায় একটি কার্টনে ভরে নবজাতকটিকে কেউ ফেলে রেখে যায়। রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি কৌতূহলবশত কার্টন দেখতে গিয়ে ভেতরে কাপড়ে মোড়ানো নবজাতককে দেখতে পান। খবর পেয়ে বিকেল পাঁচটার দিকে ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার পুলিশ নবজাতকটিকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ বি এম মেহেদী মাসুদ বলেন, ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ স্থানীয় ব্যক্তির ফোন পেয়ে আমরা নবজাতকটিকে উদ্ধার করি।’

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নবজাতকের লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে তদন্ত করছি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

