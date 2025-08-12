মো. আবদুল্লাহ
মো. আবদুল্লাহ
জেলা

শেরপুরে জামায়াত নেতার এবি পার্টিতে যোগদান, এমপি প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা

প্রতিনিধিনালিতাবাড়ী, শেরপুর

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় জামায়াতে ইসলামের নেতা মো. আবদুল্লাহ আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গতকাল রাত নয়টার দিকে মো. আবদুল্লাহ সদস্য ফরম পূরণ ক‌রে এবি পা‌র্টির জামালপুর কার্যাল‌য়ে কে‌ন্দ্রীয় ক‌মি‌টির সদস্য সা‌নোয়ার হো‌সে‌নের কা‌ছে জমা দেন। সেখানে কে‌ন্দ্রীয় ক‌মি‌টির সঙ্গে কথা ব‌লে আগামী জা‌তীয় সংসদ নির্বাচ‌নে তাঁকে শেরপুর-২ আস‌নের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এবি পা‌র্টির শেরপুর জেলার সদস্যসচিব মুকসিতুর রহমান গতকাল রা‌তে ফেসবুক পোস্টে এসব তথ্য জানান।

জামায়াতের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নালিতাবাড়ী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মাওলানা মো. আবদুল্লাহকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি আবদুল মোমেন বলেন, দল থেকে অন্য দলে যোগ দেওয়ায় জরুরি সভা করে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে মাওলানা মো. আবদুল্লাহকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কার প্রসঙ্গে মো. আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমি এবি পার্টিতে যোগ দিয়েছি। দল আমাকে শেরপুর-২ আসনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। যেহেতু আমি এবি পার্টির প্রার্থী, জামায়াত থেকে আমাকে বহিষ্কার করতেই পারে। বিষয়টি আমি শুনেছি।’

মো. আবদুল্লাহ প্রথম আলো‌কে ব‌লেন, ‘জামায়া‌তে ইসলামী দলে আমি বৈষম্যের শিকার হ‌য়ে‌ছি। এজন্য দল থে‌কে অব্যাহতির জন্য আবেদন ক‌রেছিলাম। যখন এবি পা‌র্টিতে যোগদান ক‌রে‌ছি, ‌তখন শুন‌তে পেলাম জামায়া‌ত থে‌কে আমা‌কে ব‌হিস্কার করা হ‌য়ে‌ছে। ত‌বে এখনো লি‌খিত কিছু পাইনি।’

