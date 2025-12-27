প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়েছেন তাঁরা। আজ শনিবার সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া চা–বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে
প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়েছেন তাঁরা। আজ শনিবার সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া চা–বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে
জেলা

শ্রীমঙ্গলে প্রথম আলো ট্রাস্টের শীতবস্ত্র বিতরণ

প্রতিনিধিশ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

‘টাউন (শহর) থাকি হামদের (আমাদের) বাগান বহুত (অনেক) দূর। হামদের দিকে কেউ সাহায্য নিয়া আয় না। এই ঠান্ডায় হামরা অনেক কষ্ট পাই। হামরা যে টেকা মজুরি পাই, ইটা দিয়া খাওয়াদাওয়াই হয় না। ঠান্ডার কাপড় কিনা কষ্ট হই যায়। টাকার লাগি একটা নতুন কম্বল কিনতে শহরে যাইতে পারি না। আজকে কম্বল পাইয়া ভালা হইছে। হামরা খুশি হইছি। আপনারা চা–বাগানের হামদের মতো গরিব মানুষের কাছে আইছেন, আপনাদের ভালা হইবো।’

আজ শনিবার সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া চা–বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়ে চা–বাগানের শ্রমিক পার্বতী দাস এভাবেই অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁর মতো শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন চা–বাগানের শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে আড়াই শ কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল পেয়ে হাসি ফুটে ওঠে শীতার্ত অসহায় মানুষের মুখে।

কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া, হুগলিছড়া, গুটিবাড়ি ও গান্ধিছড়া চা–বাগানসহ কয়েকটি চা–বাগান ঘুরে আমরাইল সিক্সার্স ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি অসহায় মানুষের তালিকা তৈরি করেন। শনিবার সকালে আমরাইলছড়া চা–বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁদের হাতে প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন সাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য প্রতিমা দাস, ইউপি সদস্য বিশ্বমনি গোয়ালা, আমরাইল সিক্সার্সের ক্যাপ্টেন আপন দাস, প্রথম আলোর শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি শিমুল তরফদার, স্ট্যান্ড ফর আওয়ার এনডেঞ্জার্ড ওয়াইল্ডলাইফের সদস্য কাজল হাজরা, সাংবাদিক রাজেশ ভৌমিক, শাওন চৌধুরী, সঞ্জয় গোয়ালা প্রমুখ।

ইউপি সদস্য প্রতিমা দাস বলেন, ‘চা–বাগানে শহরের তুলনায় বেশি শীত পড়ে। শ্রমিকেরা যে মজুরি পান, তা দিয়ে সংসারের খাবার জোগাড় করাই কষ্টকর। আমরা দেখছি, প্রতিবছরই প্রথম আলো ট্রাস্ট চা–বাগানের অসহায় শ্রমিকদের জন্য শীতবস্ত্র পাঠায়। এ জন্য আমরা প্রথম আলো ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানাই।’

ইউপি সদস্য বিশ্বমনি গোয়ালা বলেন, ‘আমাদের চা–বাগানের তরুণ ছেলেরা শীতবস্ত্রের তালিকা করেছে। আমরা এখানে এসে দেখলাম, বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষই শীতবস্ত্র পাচ্ছেন। এই আয়োজনে থাকতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগছে। প্রথম আলো যেভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তারা অবশ্যই মানুষের দোয়া ও আশীর্বাদ পাবে।’

শীতার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারেন আপনিও

সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে।

হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট / ত্রাণ তহবিল

হিসাব নম্বর: ২০৭২০০০০১১১৯৪

রাউটিং নম্বর: ০৮৫২৬২৫৩৯

ব্যাংক: ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা

বিকাশ: ০১৭১৩-০৬৭৫৭৬ (মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট)

এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপের Donation অপশন ব্যবহার করেও অনুদান পাঠাতে পারেন।

