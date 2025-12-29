নোয়াখালীর তিনটি আসনে বিএনপির তিন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নোয়াখালী-৪ (সদর ও সুবর্ণচর) আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান। আজ সোমবার সকালে তিনি জেলা বিএনপির সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।
একই দিন দুপুরের দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন নোয়াখালী-১ (চাটখিল ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনিও দলের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ ছাড়া দুপুরে একই কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকাল থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত তাঁর কার্যালয়ে অনেক প্রার্থীই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। উপজেলা পর্যায়েও মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা নেওয়া হবে। প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৮৭ জন প্রার্থী।