রুয়েটে হলের কক্ষে গাঁজা সেবনের অভিযোগে ৪ ছাত্রের আবাসিকতা বাতিল

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) একটি হলের কক্ষে মাদক সেবনের অভিযোগে চার ছাত্রের আবাসিকতা বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি, এর আগে হলের একটি কক্ষে গাঁজা সেবনের সময় তাঁদের হাতেনাতে আটক করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহীদ লেফটেন্যান্ট সেলিম হলের একটি কক্ষে অভিযান চালায় হল প্রশাসন ও ছাত্রকল্যাণ দপ্তর। অভিযানে চার শিক্ষার্থীকে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
অভিযানটিতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের উপপরিচালক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, সহকারী পরিচালক আবু ইসমাইল সিদ্দিকী এবং শহীদ লেফটেন্যান্ট সেলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক।
ঘটনার পর গতকাল রাতেই ওই চার শিক্ষার্থীর আবাসিকতা বাতিল করা হয়। আজ মঙ্গলবারের মধ্যে তাঁদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের উপপরিচালক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, ওই চার ছাত্রের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আবাসিকতা বাতিল করা হয়েছে। আবাসিকতা বাতিলের সিদ্ধান্ত ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের এখতিয়ারে নেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীরা চাইলে উপাচার্যের কাছে আপিল করতে পারবেন।
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকসহ যেকোনো ধরনের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসন ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।