শিশুদের মতোই অটোরিকশাটি নিয়ে খেলছিল হাতিটি

সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে যেন রীতিমতো খেলছিল হাতিটি। শুঁড় দিয়ে বাঁয়ে–ডানে কাত করে ফেলছিল অটোরিকশাটি। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর জঙ্গলের পথে হাঁটা ধরে বিশালদেহী হাতিটি। দূর থেকে এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন এক ব্যক্তি।
গতকাল শনিবার এ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ৫১ সেকেন্ডের এ ভিডিওটি দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেট ব্যবহারকারীরা। ভিডিওটিতে দেখা যায়, অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে খেয়ালি হাতিটি।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঘটনাটি শুক্রবার সন্ধ্যায় রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনী সড়কে ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। হাতিটি যখন অটোরিকশার পথ আটকায় তখন চালক ভেতরেই ছিলেন। আক্রমণ হতে পারে ভেবে তিনি পালিয়ে রক্ষা পান। ওই চালকের নাম সিরাজুল ইসলাম।
তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কাপ্তাই নৌবাহিনী স্টেশন হতে কাপ্তাই নতুনবাজার আসার পথে হাতিটি সড়কে এসে দাঁড়ায়। পরে তিনি দৌড়ে প্রাণে রক্ষা পান। তাঁর অটোরিকশাটি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় গাড়িটি উদ্ধার করে তিনি নিয়ে আসেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রিপন মারমা বলেন, হাতিটি একলা চলাচল করে। এটি অসুস্থ। কানেও কম শুনতে পায়, লেজ অর্ধেক কাটা। প্রায়ই মানুষ দেখলে তেড়ে এসে আক্রমণ করার চেষ্টা করে।
বন বিভাগের কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তা ওমর ফারুকও হাতির আক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অটোরিকশাটির ইঞ্জিনসহ অন্যান্য অংশ ক্ষতি হয়েছে। চালককে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। বন বিভাগের শর্তের মধ্যে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত চালককে সরকারি সহযোগিতা দেওয়া হবে।