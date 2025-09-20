ময়মনসিংহ নগরের সুতিয়াখালী বাজারে গতকাল শুক্রবার একটি খানকা ভাঙচুর করা হয়। আজ শনিবার সকালে ভক্তরা সেটা মেরামতের চেষ্টা করেন
ময়মনসিংহে খানকা শরিফে ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, আসামি ৬০

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ নগরের সুতিয়াখালী বাজারে ‘আতে রাসুল খাজা বাবার দায়রা শরিফ’ নামে একটি খানকা ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলাটি করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে একদল লোক সেখানে ভাঙচুর চালায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরের সুতিয়াখালী বাজারে প্রায় ১৭ বছর আগে স্থানীয় উসমান গণি ফকির সরকারি জমিতে একটি ঘর তুলে ওই খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি ভক্তদের নিয়ে আড্ডা দিতেন। স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে এটি ‘গণি ফকিরের আস্তানা’ নামে পরিচিত। প্রতি শুক্রবার রাতে সেখানে সামা-কাওয়ালি গানের আয়োজন করা হতো। সম্প্রতি একদল ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানকে ‘অসামাজিক’ আখ্যা দিয়ে তা বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

সুতিয়াখালী বাজারে ‘আতে রাসুল খাজা বাবার দায়রা শরিফ’ নামে একটি খানকা ভাঙচুর করে একদল ব্যক্তি

দায়রা শরিফের খাদেম উসমান গণি ফকির বলেন, ‘ভাঙচুরের ঘটনায় গতকাল রাতেই থানায় অভিযোগ দিয়েছি। পুলিশ রাতেই এলাকায় এসেছিল। ভাঙচুরের খবর পেয়ে আজ ভক্তরা এখানে জড়ো হবেন।’

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিবিরুল ইসলাম বলেন, খানকা শরিফে ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

গতকাল দুপুরে একদল লোক খানকায় ভাঙচুর চালায়
