কিশোরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের ইটনায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইটনা উপজেলার রায়টুটি ইউনিয়নের শোয়াইব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই যুবকের নাম মোশাররফ হোসেন (২৫)। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শোয়াইব গ্রামের আবদুল মমিন ও মজিবুর রহমানের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ সকাল ১০টার দিকে মজিবুর রহমান পক্ষের একজনের জমি থেকে একটি শ্যালো মেশিন চুরির ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এর সূত্র ধরে উভয় পক্ষ দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে মজিবুর রহমান পক্ষের মোশাররফ হোসেন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের আহত পাঁচজনকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মো. সারোয়ার হোসেন জানান, হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান মোশাররফ। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানানো হয়।

ইটনা থানার ওসি মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

