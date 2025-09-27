চরফ্যাশনে আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহর উদ্যোগে বিনা মূল্যে চক্ষু চিকিৎসাসেবা

ডান চোখের নেত্রনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেখতে পান না বৃদ্ধ সুফিয়া বেগম (৮০)। আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে বড় হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি চরফ্যাশনের ফ্যাশন স্কয়ারে আয়োজিত বিনা মূল্যের চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে আসেন। সঙ্গে ছিলেন আরও তিন ননদ।
ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়ার পক্ষ থেকে এই বিশেষ চিকিৎসাসেবার আয়োজন করা হয়। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার চরফ্যাশন উপজেলা সদর ও দক্ষিণ আইচা থানায় দুই দিনব্যাপী এ সেবা কার্যক্রম চলে। আয়োজকেরা জানান, দুই দিনের এই ক্যাম্পে অন্তত পাঁচ হাজার রোগীকে বিনা মূল্যে সেবা দেওয়া হয়।
গত মঙ্গলবার চরফ্যাশনে এসে নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। পরদিন বুধবার সকাল ১০টায় ফ্যাশন স্কয়ারে চক্ষু চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এরপর উপজেলার আসলামপুর, ওমরপুর ও নজরুল নগর ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজারে গণসংযোগ করেন। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ আইচা থানার চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। একই দিন শশীভূষণ ও হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নে গণসংযোগ ও পথসভায় অংশ নেন। এ সময় তিনি বিএনপির পক্ষে জনগণের কাছে ভোট চান।
ঢাকা থেকে আগত পাঁচজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তাঁদের দল বুধ ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিনা মূল্যে সেবা দিয়েছেন। চোখ পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চশমা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার পাশাপাশি ছানি অস্ত্রোপচারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়।
চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ফাতেমা বেগম বলেন, চোখ জ্বালাপোড়ার সমস্যা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। চিকিৎসক চোখের ড্রপ দিয়েছেন। ওসমানগঞ্জের আব্দুল মালেকের ডান চোখে ছানি পড়েছে। প্রয়োজন হলে তাঁর অস্ত্রোপচার করা বলে জানানো হয়েছে।
চরফ্যাশন পৌরসভার আব্দুল মান্নান মুনসি (৬৫) চোখে পানি পড়ায় বিনা মূল্যে ড্রপ, চশমা ও ওষুধ পেয়েছেন। আসলামপুরের বিবি রহিমা (৫৬) ডান চোখে ছানি পড়ায় ওষুধ ও ড্রপ পেয়েছেন।