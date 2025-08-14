চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে আবার ১৩ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার চামুচা সীমান্ত দিয়ে আবারও ১৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে তাঁদের ঠেলে বাংলাদেশে পাঠানো হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিজিবি অধিনায়ক জানান, চামুচা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ওই ১৩ জনকে ঠেলে পাঠান বিএসএফ-১১৯ ব্যাটালিয়নের অধীন কাঞ্চান্টার ক্যাম্পের সদস্যরা। পরে তাঁদের বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আটক করেন চাঁনশিকারি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা। আটক ব্যক্তিদের বাড়ি যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, রংপুর, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বিজিবি তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে।
গোলাম কিবরিয়া আরও বলেন, আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তাঁরা ২০২৩-২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে ভারতে যান। পরে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন মেয়াদে সাজাভোগের পর পুলিশ তাঁদের সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠানোর জন্য বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে।
আটক ১৩ জনকে পরে ভোলাহাট থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে বিজিবি। এর আগে ২ জুন ভোলাহাট উপজেলার চাঁনশিকারি সীমান্ত দিয়ে আরও আটজনকে ঠেল পাঠায় বিএসএফ।