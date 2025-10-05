চট্টগ্রামে দুই টিভি সাংবাদিকের ওপর হামলা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন দুই সাংবাদিক। তাঁরা হলেন এখন টিভির চট্টগ্রাম ব্যুরোর প্রধান হোসাইন জিয়াদ ও ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত দুই সাংবাদিককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের ওপর হামলাকারী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন।
হামলায় আহত সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ বলেন, আগের দিন শনিবার স্থানীয় দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে তাঁরা আজ সকালে জঙ্গল সলিমপুরে যান। এ সময় কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে এসে দুর্বৃত্তরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়।
হামলায় আহত আরেক সাংবাদিক মো. পারভেজ বলেন, হামলাকারীরা লাঠিসোঁটা ও গাছের ডাল দিয়ে তাঁদের আঘাত করে। তাঁরা কোনোরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। হামলার সময় তাঁদের মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। ক্যামেরাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।