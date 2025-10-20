ছাত্র-যুব সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ অতিথিরা। আজ সোমবার বিকেলে সাতক্ষীরার তালার ফুটবল মাঠে
ছাত্র-যুব সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ অতিথিরা। আজ সোমবার বিকেলে সাতক্ষীরার তালার ফুটবল মাঠে
জেলা

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে বেকার থাকবে না: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদকসাতক্ষীরা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সারা বাংলাদেশের মানুষ এবার দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিতে প্রস্তুত আছে। নতুন বাংলাদেশে যে ঢেউ শুরু হয়েছে, তা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে হবে। জামায়াতে ইসলামী গুম, খুন, লুটপাট ও দুর্নীতিমুক্ত একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চায়।

আজ সোমবার বেলা তিনটায় সাতক্ষীরার তালায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন গোলাম পরওয়ার।

একটি পক্ষ জামায়াতের গণজোয়ার রুখে দিতে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াত ঘের দখল করে না, জমি দখল করে না, বালু উত্তোলন করে না। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে বেকার থাকবে না। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশে বেকারত্ব দূর করা হবে। সৃষ্টিকর্তার বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে হিন্দু ও মুসলিম সবাই ভালো থাকবে।’

বিএনপির সঙ্গে ২০ বছর সংসার করেছেন উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘এখন আলাদাভাবে ভোট করছে জামায়াতে ইসলামী। তাই বলে জামায়াতে ইসলামীর ব্যানারে ছিঁড়ে ফেলা কিংবা পোস্টারের ওপর পোস্টার মারা, এটা তো বন্ধুসুলভ কাজ হয় না। দেশের চারটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের মেধাবী ছেলেরা পরিবর্তন চায়, সেই বার্তা দিয়েছে। অথচ বিএনপি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সুরে কথা বলছে।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৪ বছরে তিনটি দল আওয়ামী লীগ ২১ বছর, বিএনপি ১৫ বছর আর জাতীয় পার্টি ৯ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারেনি। করেছে নিজেদের পরিবর্তন। ক্ষমতায় যায়নি শুধু জামায়াতে ইসলামী। এবার জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিয়ে পরীক্ষা করুন। এ কথা বলতে পারি, জামায়াত ঘুষ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস করে না। দেশে দুর্নীতি ও লুটপাট থাকবে না। দেশের মানুষকে ভালো রাখবে।’

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের ওপর ছাত্ররা আস্থা রেখেছেন। অতীতে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা জয়লাভ করে, জাতীয় নির্বাচনেও তারা সফল হয়। আগামী পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর ওপর মানুষকে আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

তালা উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মফিদুল্লার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ইজ্জত উল্লাহ, খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আবদুল খালেক, সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আজিজুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সুজায়েত আলী, সাতক্ষীরা শহর ছাত্রশিবিরের সভাপতি আল মামুন, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি জুবায়ের হোসেন প্রমুখ।

