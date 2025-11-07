নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল। গতকাল বিকেলে সেনবাগ উপজেলা সদরের থানার মোড়ে
জেলা

নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সেনবাগ উপজেলা সদরে এ কর্মসূচি পালন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারীরা সেনবাগ উপজেলা পরিষদ এলাকায় জড়ো হন। পরে সেখান থেকে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি উপজেলা পরিষদ গেট, সেনবাগ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় এলাকা, প্রেসক্লাব মোড়, থানার মোড় হয়ে শহরের দক্ষিণ বাজারে যায়। সেখান থেকে মিছিলটি পুনরায় থানার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সড়কে অবস্থান নেন বিএনপির এসব নেতা-কর্মী। এতে শহরের প্রধান সড়কটিতে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভকারীরা ‘পরিবর্তন চাই, সেনবাগের মনোনয়ন’; ‘কাজী মফিজ ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’; ‘অবৈধ ঘোষণা, মানি না মানব না’—ইত্যাদি স্লোগান দেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সেনবাগ বিএনপির রাজনীতিতে কাজী মফিজুর রহমান ও জয়নুল আবদিন ফারুকের দ্বন্দ্ব দুই দশকের বেশি সময় ধরে। কাজী মফিজ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন তিনি। নোয়াখালী-২ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে জয়নুল আবদিন ফারুকের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। ফারুক এর আগে পাঁচবার নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপির হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

