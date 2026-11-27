জুলাইয়ে শিশু–কিশোর ও ছাত্র–শ্রমিক হত্যার পর পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার হত্যার নেশা এখনো যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। শেখ হাসিনা ভারতে বসে টাকা পাঠিয়ে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে বলছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আজ শুক্রবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে লৌহজং উপজেলা বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে রুহুল কবির রিজভী এ অভিযোগ করেন।
শেখ হাসিনা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘তারা কত বড় ঘাতক এবং হত্যাকারী! চৌদ্দ শ শিশু–কিশোর–বুড়ো, ইউনিভার্সিটি–কলেজ, প্রাইমারি স্কুল–হাইস্কুলের শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে। তারা রিকশাওয়ালাদের হত্যা করেছে, শ্রমিক হত্যা করেছে।’
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘শেখ হাসিনা জনগণ ও ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু হত্যার নেশা তাঁর যায়নি, রক্তের স্বাদ তাঁর যায়নি। তিনি আরও রক্ত পান করতে চান। এ জন্য এখনো যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের কাছে তিনি বিকাশে টাকা পাঠাচ্ছেন আর বলছেন, তোমরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করো।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে বসে দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন। সেই টাকা দিয়ে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসীর হাতে ককটেল তুলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে পেট্রল ছিটিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়া হচ্ছে, গার্মেন্টসে আগুন দেওয়া হচ্ছে, বিএনপির নেতাদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে।
ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতারা পালিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশকে রক্তাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভী। তবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে সেটা সফল হচ্ছে না।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, দেশে এত আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটলেও তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কাউকে গুলি করার নির্দেশ দেননি। সভ্য দেশের ক্ষমতায় সভ্য মানুষ থাকলে তাঁরা অস্ত্র ও খুনের ভাষায় কথা বলেন না। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার এত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অগ্নিসন্ত্রাসের মধ্যেও তারেক রহমান পুলিশকে দিয়ে কোথাও কাউকে গুলি করে হত্যা করতে বলেননি। এটাই শেখ হাসিনার সঙ্গে তারেক রহমানের পার্থক্য।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য আবদুস সালাম আজাদ, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য মমতাজ আলো, বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবুল আহমেদ, মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলী আজগর রিপন মল্লিক। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন লৌহজং উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য মো. রাশেদ।