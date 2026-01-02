চট্টগ্রামে ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ কনস্টেবল নিহত

চট্টগ্রাম নগরে ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মুবিনুল ইসলাম (২৮)। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে নগরের কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
নিহত মুবিনুল ইসলামের বাড়ি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বুড়িপুকুর গ্রামে। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা নুরুল আমিনের ছেলে। নগরের দামপাড়া পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ফোর্সে কনস্টেবল হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, মুবিনুল ইসলাম মোটরসাইকেলে করে দামপাড়া পুলিশ লাইনসের রিজার্ভ ব্যারাক থেকে কোতোয়ালি থানা এলাকায় দায়িত্ব পালনের জন্য আসছিলেন। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ময়লা পরিবহনের একটি ডাম্পট্রাক পেছন থেকে তাঁর মোটরসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে জানিয়ে ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ডাম্পট্রাকটিও জব্দ করেছে পুলিশ। গাড়ির হেলপারকেও আটক করা হয়েছে। চালককে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।