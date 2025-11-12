ফুটবল খেলতে খেলতে মাঠেই ঢলে পড়লেন তরুণ, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলছিলেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী বিজয় দত্ত। তবে একপর্যায়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়েন খেলার মাঠে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আজ বুধবার সকালে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, বিজয় দত্ত ইনস্টিটিউটের মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের শিক্ষার্থী ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে কোনো আঘাত পাননি তিনি। তিনি পরিবারের সঙ্গে নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি আনোয়ারা উপজেলায়। উপজেলার তৈলার দ্বীপ এলাকার শিবলু দত্তর ছেলে বিজয়।
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক জানান তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা গেছেন।