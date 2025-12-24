গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর নেতা–কর্মীদের সঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক
গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর নেতা–কর্মীদের সঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক
জেলা

গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র তুললেন গোবিন্দ প্রামাণিক

প্রতিনিধিগোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক নিজেই বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

হিন্দু মহাজোটের গোপালগঞ্জ জেলার সভাপতি বিজন রায় বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ কারণে আজ বিকেলে তিনি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।’

এ সময় হিন্দু মহাজোটের ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দন মণ্ডল, প্রচার সম্পাদক (স্বেচ্ছাসেবক) ঝিনুক বিশ্বাস, গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীবেক বিশ্বাস, হিন্দু মহাজোটের কর্মী তুষার গাইনসহ সংগঠনের জেলা ও উপজেলার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ব। আজ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আগামী ২৯ ডিসেম্বর সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেব। আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী হতে অফার করেছিল। কিন্তু রাজি হইনি। কারণ, কোনো দলীয় প্ল্যাটফর্মে প্রার্থী হলে কথা বলা যায় না। এ জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

আরও পড়ুন