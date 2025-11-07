ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
জেলা

চকরিয়ায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

প্রতিনিধিচকরিয়া, কক্সবাজার

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নুরুল আলম (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের চকরিয়া উপজেলার বিএমচর ইউনিয়নের পুচ্ছালিয়াপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত চকরিয়ার কোনাখালী ইউনিয়নের মরংঘোনা এলাকার বাসিন্দা।

বিএমচর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘নুরুল আলম রাতে হেঁটে একা বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি পুচ্ছালিয়াপাড়া এলাকায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়েন। এতে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।’

চকরিয়া রেলস্টেশনের ইনচার্জ মো. ফরহাদ বিন জাফর চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী প্রবাল এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে নুরুল আলম নামের ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

