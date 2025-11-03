রেললাইন অবরোধ করায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড স্টেশনে আটকা পড়ে চট্টগ্রামমুখী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন। আজ সোমবার রাত ১০টার দিকে
রেললাইন অবরোধ করায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড স্টেশনে আটকা পড়ে চট্টগ্রামমুখী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন। আজ সোমবার রাত ১০টার দিকে
জেলা

সীতাকুণ্ডে এবার রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর অনুসারীদের

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন না দেওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধের পর এবার রেলপথ অবরোধ করেছেন তাঁর অনুসারী নেতা–কর্মীরা। এতে সীতাকুণ্ড স্টেশনে আটকা পড়ে চট্টগ্রামমুখী যাত্রীবাহী চট্টলা এক্সপ্রেসসহ দুটি ট্রেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রেলওয়ে পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইনচার্জ) উপপরিদর্শক আশরাফ ছিদ্দিক। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, রেললাইনে অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভের খবর শুনে সীতাকুণ্ড স্টেশনমাস্টার চট্টগ্রামমুখী যাত্রীবাহী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড় করান। রাত ১০টার সময়ও চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সীতাকুণ্ড স্টেশনে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছিল। রেললাইন নিরাপদ হলে ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।

রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিক্ষুব্ধ কিছু লোকজন রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম রেলপথের ভাটিয়ারী স্টেশন এলাকায় রেললাইনের ওপর পুরোনো কাঠের স্লিপার এনে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঠের স্লিপারগুলো স্টেশনে এলাকায় রাখা ছিল। এ সময় তাঁরা রেললাইনের ওপর বিক্ষোভ করতে থাকেন। ওই সময় চট্টগ্রামমুখী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে এবার বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে। এ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন আসলাম চৌধুরী।

আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার খবরটি সন্ধ্যা সাতটার দিকে সীতাকুণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁর বিক্ষুব্ধ অনুসারীরা ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের অন্তত ৩০ স্থানে অবরোধ করেন। বিক্ষুব্ধ নেতা–কর্মীরা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাত ১০টা পর্যন্ত মহাসড়কে এমন অবস্থা ছিল। হঠাৎ মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র ভোগান্তি দেখা দেয়।

পরে রাত ১১টার দিকে বিক্ষোভকারীরা মহাসড়ক ও রেললাইন থেকে সরে যান বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

