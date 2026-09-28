আন্দোলনের মধ্যেই নতুন উপাচার্য পেল সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) টানা তিন সপ্তাহ ধরে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশের উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যেই নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মো. সুলতান আহমদের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মুহাম্মদ শফি উল্ল্যাহ মজুমদারকে। তিনি ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের অধ্যাপক। যোগদানের তারিখ হতে চার বছর তিনি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে শফি উল্ল্যাহ মজুমদার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন–ভাতা পাবেন। তবে বিধি অনুযায়ী পদ–সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা আছে।
সিকৃবির বর্তমান উপাচার্য মো. আলিমুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ আন্দোলন করে আসছেন। আজ সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করা হয়। আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যে উপাচার্যকে প্রত্যাহার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা।
তবে আলিমুল ইসলাম তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে প্রথম আলোকে বলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ আন্দোলন করছেন। তিনি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়েছেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ২০২৪ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক আলিমুল ইসলামকে সিকৃবির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় আসার পর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব কটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। শুধু সিকৃবিতে এত দিন উপাচার্য পরিবর্তন হয়নি। অবশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও অব্যাহতি দিয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হলো।