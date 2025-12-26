মনোনয়নপত্র সংগ্রহে ‘বৈচিত্র্য’ দেখালেন শিশির মনির

রিকশায় করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন কৃষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আলেম, পুরোহিত, রাজনীতিক, শিক্ষক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দুই ধর্মের দুজন নারী প্রতিনিধি। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে বললেন—এই বৈচিত্র্য, এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে।
বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আজ শুক্রবার দুপুরে এভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সুনামগঞ্জ-২ আসনের (দিরাই, শাল্লা) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনির। তিনি সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল।
নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সনজিব সরকারের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দিরাই-শাল্লা গড়তে চাই। যেখানে সবাই যাঁর যাঁর প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা পাবেন। আমরা চাই, দিরাই ও শাল্লায় অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সবার অংশগ্রহণে একটা অবাধ–সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—এটা আমার বিশ্বাস। নির্বাচনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলব।’
প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশির মনির বলেন, প্রশাসন যাতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কারও মনে যেন কোনো ভয়ভীতি না থাকে, নির্বাচনে সেই পরিবেশ প্রশাসনকে সৃষ্টি করতে হবে। সবাই যেন উৎসবের আমেজে ভোট দিতে যায়, ভোট দিতে পারে।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শিশির মনিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক পুলিন বিহারী দাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা পান্ডব চন্দ্র দাস, দিরাই উপজেলা জামায়াতের আমির আবদুল কদ্দুস, পুরোহিত আশীষ চক্রবর্তী, কৃষক সুধাংশু বিশ্বাস, রাবেয়া মনির, সুষমা পাল, শারীরিক প্রতিবন্ধী সমরাজ মিয়া প্রমুখ।
সুনামগঞ্জ-২ আসনে এবার বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. নাছির চৌধুরী। তিনিও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। নাছির চৌধুরী এখানে পাঁচবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবং দুইবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে শিশির মনির এখানে প্রথমবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।