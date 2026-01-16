নোয়াখালীতে নিখোঁজের ৯ দিন পর ডোবা থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীতে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজের ৯ দিন পর এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের কোটরা মহব্বতপুর গ্রামের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত বৃদ্ধের নাম আরিক হোসেন। তিনি কোটরা মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী-সন্তান নেই। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বৃদ্ধ আরিক হোসেন।
পুলিশ জানায়, ৭ জানুয়ারি বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন আরিক হোসেন। এ ঘটনায় ওই দিনই তাঁর ভাই থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। আজ ডোবার পানিতে একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁরা গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন। এরপর পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।
জানতে চাইলে বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিয়েও করেননি। কয়েক দিন আগে মৃত্যু হওয়ায় লাশটি অনেকটা পচে গেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।