রাকসু নির্বাচনের নীতিমালা সংশোধন, প্রার্থীদের ব্যালট নম্বর লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যালট নম্বর বরাদ্দের নীতিমালা সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল শনিবার রাতে এক জরুরি সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে আজ রোববার বেলা তিনটার দিকে সিনেট ভবনে রাকসু ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধিদের লটারির মাধ্যমে ব্যালট বরাদ্দ দেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এর আগে গতকাল শনিবার রাতে ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলসহ বেশ কয়েকটি প্যানেলের ভিপি প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে যান। তাঁরা প্রার্থীদের ব্যালট নম্বর বরাদ্দের আগের নিয়ম নিয়ে আপত্তি তোলেন। পরে নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে জরুরি সভায় বসে। সভা শেষে রাকসু নির্বাচনের ব্যালট নম্বর বরাদ্দের নতুন নীতিমালা প্রকাশ করা হয়।
গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা ফজলুল হক হলসহ কয়েকটি হলে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই ব্যালট নম্বর বরাদ্দ দেওয়া হয়। যেসব দলের প্যানেল রয়েছে, তাদের লটারির আওতায়ও আনা হচ্ছিল না। এ নিয়ে শেরেবাংলা ফজলুল হক হলের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী কাউসার হাসান পরদিন বুধবার নির্বাচন কমিশনে আসেন। তিনি ব্যালট নম্বর বরাদ্দের বিদ্যমান নীতিমালার সংস্কার দাবি করেন। সেদিন নির্বাচন কমিশন লিখিত আবেদন না গ্রহণ করলেও এ নিয়ে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানায়।
এ নিয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় গতকাল সন্ধ্যায় কয়েকটি প্যানেলের ভিপি প্রার্থীরাসহ অন্য প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে এ নিয়ে কথা বলতে যান। রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
নির্বাচন কমিশনের আগের নীতিমালা অনুযায়ী, প্রার্থীদের তালিকা প্যানেল আকারে জমা হলে লটারির মাধ্যমের প্যানেলের ক্রমধারা নির্ধারিত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নামের তালিকা বাংলা বর্ণমালার আদ্যক্ষর ক্রমানুসারে প্রকাশ করবে।
নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫–এর প্রার্থীদের প্রত্যেকের ব্যালট নম্বর প্রতিটি পদের বিপরীতে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
আজ বিকেলে ব্যালট নম্বর বরাদ্দ
গতকাল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন ছিল। ২ ভিপি, ১ জিএসসহ মোট ১৫ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ চূড়ান্ত প্রার্থিতা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। এদিন বেলা তিনটার দিকে চূড়ান্ত প্রার্থীদের ব্যালট নম্বরও বরাদ্দ দেওয়া হবে।
গতকাল রাতে নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মো. সেতাউর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে কেন্দ্রীয় সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি প্রার্থীদের থাকতে বলা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি পদের বিপরীতে লটারির মাধ্যমে ব্যালট নম্বর বরাদ্দ দেওয়া হবে।