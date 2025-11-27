নোয়াখালীতে একটি বিদ্যালয়ের শৌচাগার থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে জেলার সদর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। ওই ছাত্রী উপজেলার একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। আজ তার বার্ষিক পরীক্ষা ছিল।
ছাত্রীর পরিবার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বেলা ১১টার দিকে বিদ্যালয়টি শৌচাগার থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসতে শোনে কয়েকজন শিক্ষার্থী। এরপর অন্য সহপাঠীদের বিষয়টি জানানো হয়। পরে শৌচাগারের দরজা ভেঙে ভেন্টিলেটরের গ্রিলের সঙ্গে ওই ছাত্রীর লাশ ঝুলতে দেখে শিক্ষার্থীরা। এরপর শিক্ষকেরা ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে নিহত ছাত্রীর চাচা প্রথম আলোকে বলেন, আজ তাঁর ভাতিজির পরীক্ষা ছিল। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঝুলন্ত লাশের বিষয়টি জেনেছেন। স্কুল থেকে তাঁর ভাতিজি আত্মহত্যা করেছে বলে জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আরও খোঁজ নিচ্ছেন।
ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় তিনি দাপ্তরিক কাজে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে ছিলেন। ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।
সুধারাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রফিকুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় নিহত ছাত্রীর মা বাদী হয়ে থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেছে।