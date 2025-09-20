জোট বেঁধে প্যানেল দিল ছাত্র অধিকার ও মজলিস, নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে জোট বেঁধে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ইসলামী ছাত্র মজলিস। এই প্যানেলের নাম দেওয়া হয়েছে সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ। এই প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের শাখা আহ্বায়ক ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী তামজিদ উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে থাকবেন ইসলামী ছাত্র মজলিসের শাখা সভাপতি ও আরবি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিব মাহামুদ।
আজ শনিবার বেলা একটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কলার ঝুপড়ির সামনে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেল ঘোষণা করা হয়। এ সময় সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক তামজিদ উদ্দিন প্যানেল ঘোষণা করেন। এ সময় প্যানেলের জিএস প্রার্থী ও ইসলামী ছাত্র মজলিসের শাখা সভাপতি সাকিব মাহামুদ বলেন, শুরুতে ছাত্র অধিকার ‘চাকসু ফর র্যাপিড চেঞ্জ’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছিল। পরে ক্যাম্পাসের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সব ধরনের শিক্ষার্থী নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে কারণে প্যানেলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’।
নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ সময় সাকিব মাহামুদ বলেন, ‘নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। বিগত সময়ে প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো প্রক্টর চাকসু কমিটিতে রয়েছেন। যার কারণে এখনো আমাদের দাবি—প্রক্টরসহ প্রক্টরিয়াল বডি পদত্যাগ করবে। যেহেতু তারা তাদের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা আশা করছি, শিক্ষার্থীদের দায় নিতে পারবে, এমন প্রক্টরিয়াল বডি আসবে। সব মিলিয়ে আমরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নির্বাচনের বিষয়ে শঙ্কামুক্ত নই।’
এই প্যানেল থেকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে লড়বেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের শাখা সদস্যসচিব ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. রোমান রহমান। এ ছাড়া খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. সবুজ, সহ–খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. জাহাঙ্গীর আলম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে দেওয়ান আব্দুর, সহ–সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম আল ইহসান, দপ্তর সম্পাদক পদে তৌহিদুল ইসলাম, সহ–দপ্তর সম্পাদক পদে শাফিন রহমান, ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে সানজিদা আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম, গবেষণা ও উদ্ভাবনবিষয়ক সম্পাদক পদে তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদে জিয়াউদ্দিন সায়েম, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে নাজমুস সাদাত, যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে মো. নাজমুছ ছাকিব, সহ–যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে রায়হান আব্দুল্লাহ, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক পদে ইয়াছিন আরাফাত, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক পদে মো. মারুফ এবং নির্বাহী সদস্যপদে মো. মুজাহিদুল্লাহ, কাজী বেলাল হোসেন, আবিদ হাসান ও সালমান মাহাম্মদের নাম ঘোষণা করা হয়।
চাকসু নির্বাচনে আংশিক প্যানেল ঘোষণা করেছে বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট। তাদের প্যানেলের নাম ‘রেভল্যুশন ফর স্টেট অব হিউম্যানিটি’। এই প্যানেলের হয়ে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়াই করবেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী কেফায়েত উল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়াই করবেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও নাট্যকলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কাজী শাহরিয়ার উল্লাহ। সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী করা হয়েছে সংগঠনের অর্থ সম্পাদক ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জোনায়েদ শিবলীকে।
আজ দুপুরে ক্যাম্পাসের চাকসু ভবনের সামনে প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনের শাখা সভাপতি জুয়েনা সুলতানা। তিনি বলেন, ‘মানবতাবিধ্বংসী স্বৈর রাজনীতির গ্রাস থেকে জীবন, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষার অঙ্গীকারে আমরা নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করছি। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের মূল কারণ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব এবং ক্যাম্পাসে দলীয় ছাত্ররাজনীতির আধিপত্য।’
প্যানেলের হয়ে ভিপি পদের প্রার্থী কেফায়েত উল্লাহ বলেন, ‘আমরা আপাতত আংশিক প্যানেল ঘোষণা করছি। যদি কারও মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গে মানানসই হয়, তাহলে আমরা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জোটে যাব।’
প্যানেলটিতে দপ্তর সম্পাদক পদে তাহসীন কারিমুল ইসলাম ও যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে সাবিহা তাহসিনের নাম ঘোষণা করা হয়। চাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ১০টি ও হল সংসদের জন্য দুটি প্যানেল ঘোষণা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, চাকসুর মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই হবে শনিবার এবং প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ হবে রোববার। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় মঙ্গলবার, প্রার্থীর ব্যাপারে আপত্তি জানানোর শেষ সময় বুধবার ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে বৃহস্পতিবার। আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট শেষে গণনা শুরু হবে।