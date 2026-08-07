ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রয়াত মুস্তাফা মনোয়ারের স্মরণসভায় বক্তৃতা করছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রয়াত মুস্তাফা মনোয়ারের স্মরণসভায় বক্তৃতা করছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে
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বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারকের: আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদহ

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘বিচার বিভাগে এখনো অনেক সমস্যা আছে। আপনাদের কাছে সংকট একরকম, আমার কাছে আরেক রকম। অনেকেই বলবেন দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, টাউট-বাটপাড়ে ভরে গেছে। অনেকেই বলবেন স্ট্রাকচার নাই। আর আমার কাছে বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারকের।’

আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রয়াত শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে নাগরিক শোক ও স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আসাদুজ্জামান এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যদি বিচারকের পেশা বেছে নিই, তবে আমাকে ধরে নিতে হবে আর দশটা চাকরির মতো এই চাকরি করতে আসিনি। এখানে আমি এসেছি ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য। বিধাতাপ্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য। সেই ধারণা যেদিন বিচারকেরা পোষণ করবেন, সেদিন দেশে নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের সভাপতি শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘উনি বলেছেন, “উনি ডিসেম্বরে দেশে আসবেন”, আমিও বিশ্বাস করতে চাই, উনি দেশে আসুন এবং কারাগারে যান। আইনের পথ ধরে হাঁটুক, আইনের পথ ধরে হাঁটলে আমরা জানি অনেক ক্ষমতা মানুষের; কিন্তু আইনের ক্ষমতা তার থেকেও দীর্ঘ। আইন তার দীর্ঘ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।’

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মিয়া মোহম্মদ আশিস বিন হাছান, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

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