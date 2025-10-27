এনসিপির সমন্বয় সভার প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সারজিস আলম। আজ সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে
জেলা

মার্কা হিসেবে শাপলা প্রতীকই চাই: সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদকটাঙ্গাইল

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে নানা টালবাহানা করা হচ্ছে। বিভিন্ন অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে। আমরা মার্কা হিসেবে শাপলা প্রতীকই চাই। শাপলা মার্কা নিয়েই আগামী নির্বাচনে এনসিপি অংশগ্রহণ করবে।’

আজ সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা এনসিপির সমন্বয় সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে সারজিস আলম এ কথা বলেন।

এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই মন্তব্য করে দলটির শীর্ষস্থানীয় এই নেতা বলেন, ‘যেহেতু আইনগত বাধা নেই, আমরা আমাদের জায়গা থেকে শাপলা আদায় করে নেব। যখন এনসিপির প্রাপ্য তা দেওয়া হবে না, তাহলে অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এনসিপির যদি প্রয়োজন হয়, রাজনৈতিকভাবে রাজপথে লড়াই করবে। যদি প্রয়োজন হয়, বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় এনসিপির অভ্যুত্থানের নেতারা রাজপথে নেমে এই অধিকারের জন্য লড়াই করবে।’

অভ্যুত্থান–পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়া–পাওয়া শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক হতে পারে না বলে মন্তব্য সারজিস আলমের। তিনি বলেন, ‘আমরাও চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের জন্য নির্বাচন হোক। ফেব্রুয়ারিতে হলেও সমস্যা নেই। আমরা কোনো স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেব না। দেব না বলেই আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি। কারণ, জুলাই সনদে এখন পর্যন্ত আইনগত ভিত্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গিয়ে এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারে না।’

এনসিপি টাঙ্গাইল জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান ওরফে রাসেলের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দার, কেন্দ্রীয় সদস্য সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

