পিরোজপুরে বিএনপির সম্মেলনে ভোট গণনার সময় হট্টগোল। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে
পিরোজপুরে বিএনপির সম্মেলনের ব্যালট ছিনতাই, ফলাফল ঘোষণা স্থগিত

সংবাদদাতাপিরোজপুর

পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের পর ভোট গণনার সময় হট্টগোল ও ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়েছে। এ ঘটনার পর নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে এ ঘটনা ঘটে।

ভোট গণনার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা নেতা-কর্মীরা জানান, বিকেলে সুষ্ঠুভাবে সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৪৯৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৮২ জন ভোট প্রদান করেন। এরপর শুরু হয় গণনা। গণনার একপর্যায়ে সেখানে উপস্থিত কিছু নেতা-কর্মী হট্টগোল শুরু করেন। এরপরই হট্টগোল অডিটরিয়ামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় কয়েকজন কিছু ভোট দেওয়া ব্যালট ছিনতাই করে নিয়ে যান। এতে বন্ধ হয়ে যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা।

এ বিষয়ে পিরোজপুরে বিএনপির কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশবিষয়ক সহসম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম বলেন, দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে সামান্য হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

