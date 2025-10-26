ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, যানজট

কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে দেশের ৬৫তম জেলা ঘোষণার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় লোকজন। আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক ও ভৈরব–ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়ক দুই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন তাঁরা।
অবরোধ চলাকালে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে বাঁশ ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। এতে উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজটের কারণে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি হাজি শাহিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ছাত্রনেতা মোহাম্মদ জাহিদুল, মাওলানা শাহরিয়ার, গণ অধিকার পরিষদের সংগঠক ইমতিয়াজ আহমেদ, গোলাম মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ জুনায়েদ, মুহাম্মদ ফাহিম, মুহাম্মদ আবির প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ভৈরব ব্রিটিশ আমল থেকেই সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যনগরী হিসেবে পরিচিত। এখানে সড়ক, নৌ ও রেলপথে অনুকূল যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে। ভৈরববাসীর দাবির মুখে ২০০৯ সালে সরকার ভৈরবকে জেলা ঘোষণার জন্য একটি পরীক্ষামূলক কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে জেলা ঘোষণার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি।
বক্তারা আরও বলেন, এরই মধ্যে ১৫ বছর কেটে গেছে। এখন আর দাবির বিকল্প নেই। প্রয়োজনে তাঁরা রাজপথে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলবেন। তাতেও কাজ না হলে ভৈরব হয়ে যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ঢাকায় যায়, তা বন্ধের মাধ্যমে ঢাকাকে অচল করে দেওয়া হবে। আজ দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। আগামী দিনে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়কপথ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
আজ এই কর্মসূচিতে বিএনপি, গণ অধিকার পরিষদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের নেতা–কর্মীরা একাত্মতা প্রকাশ করেন।