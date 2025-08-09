আইপিডিসি-প্রথম আলো আয়োজিত প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন একজন অতিথি। এবিসি ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, বরিশাল নগর, ৯ আগস্ট
জেলা

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা

‘শিক্ষার্থীদের পড়ার টেবিলে ফেরাতে শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা দেন তিনি। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হলেও শিক্ষকদের মূল্যায়ন তলানিতে পৌঁছেছে। শিক্ষকেরা এখন সবচেয়ে অবমূল্যায়ন ও অবহেলার শিকার। এর মধ্যে শিক্ষকদের সম্মাননা জানানোর এ উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক। এ উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করবে এবং শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা আরও সুদৃঢ় করবে।

বরিশালে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা এসব কথা বলেন। শনিবার বেলা ১১টায় নগরের মেজর এম এ জলিল সড়কের (নবগ্রাম রোড) এবিসি ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এ সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, সাহিত্যিকসহ নানা শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন।

প্রথম আলো বন্ধুসভার বরিশালের সভাপতি নাঈম ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীন, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা। অনুষ্ঠানে ‘আখতার স্যার’ ও ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে দুটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর ভিডিও দেখে উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি ও বিএম কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শাহ সাজেদা, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. খোরশেদ আলম, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক লিয়াকত জুয়েল, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বরিশালের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) বরিশাল বিভাগীয় সমন্বয়ক রফিকুল আলম, পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) বিভাগীয় সমন্বয়ক লিঙ্কন বায়েন, আইপিডিসির বরিশালের ব্যবস্থাপক আবু বাকার সিদ্দিক, বরিশাল বিএম স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. মোমিন হাওলাদার, পিরোজপুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলেজের প্রভাষক শিবানী বালা, বরিশাল বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক গৌতম কুমার, প্রভাষক এস এম শহরিয়ার কবির, সরকারি সাবেরা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র সরকার, বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক রওশন আরা, বরিশাল মেট্রোপলিটন কলেজের প্রভাষক মো. কাওসার রেজোয়ান, সাংবাদিক ও লেখক বিপ্লব রায়, সংগীতশিল্পী আবদুস সালাম, বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী দুর্গা প্রসাদ প্রমুখ।

অধ্যাপক শাহ সাজেদা বলেন, আজ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে নানা নেতিবাচক কথাবার্তা চালু আছে। কিন্তু আগে তেমনটি ছিল না। কারণ, আগের শিক্ষকেরা ছাত্রদের সততা, সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞানদান করতেন। শুধু জ্ঞান নয়, শিক্ষার্থীদের তাঁরা সততা, ন্যায় ও দায়বোধের শিক্ষাও দিতেন। তিনি বলেন, ‘এখন শুনি স্কুলে পাঠদান হয় না, হয় কোচিং। এতে মনটা খারাপ হয়ে যায়। শিক্ষকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পাঠদানের সংস্কৃতির ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের বাসায় পড়ার টেবিলে ফেরাতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্প-উপন্যাস-কবিতা, ইতিহাস-সংস্কৃতি, জ্ঞান–বিজ্ঞানের বই পড়ার পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম বলেন, শিক্ষকতা পেশা এখন সবচেয়ে গুরুত্বহীন পেশায় পরিণত করা হয়েছে। এ জন্য দায়ী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখন বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন আর কোনো পথ থাকে না, তখনই কেবল তরুণেরা শিক্ষা ক্যাডারে আসেন। এটা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক লিয়াকত জুয়েল বলেন, ‘শিক্ষকেরা যেভাবে অবহেলিত হচ্ছেন, এ জন্য আমি মনে করি শিক্ষকেরাও কিছুটা দায়ী। কারণ, শিক্ষকেরা সময়মতো ক্লাসে যাবেন, পড়াবেন, এটাই হচ্ছে নিয়ম। শিক্ষক যে মানুষ গড়ার কারিগর, এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষকেরা সঠিক আদর্শে শিক্ষকতা করলেই তাঁরা তাঁদের হারানো গৌরব ফিরে পাবেন।’

আইপিডিসি কর্মকর্তা আবু বাকার বলেন, আইপিডিসি শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে ‘প্রজ্ঞা’ নামে একটি ঋণের প্রকল্প নিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের স্বপ্ন পূরণে বাড়ি নির্মাণ কিংবা গাড়ি কেনার জন্য তাঁরা ঋণ দিচ্ছেন। আইপিডিসি সব সময়ই শিক্ষকদের পাশে থাকতে চায়।

প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা বলেন, ‘প্রথম আলো শুধু সংবাদপত্র নয়, একটু বেশি কিছু। আমরা সমস্ত নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে ভুলে গিয়ে ইতিবাচক ঘটনাগুলো সামনে এনে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। ইতিবাচক বাংলাদেশ দেখতে চাই।’

২০১৯ সাল থেকে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা দেওয়া শুরু হয়। এবার পঞ্চমবারের মতো এ সম্মাননা দেওয়া হবে আগামী অক্টোবর মাসে।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষকদের সম্মান জানাতে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা অনলাইনে (www.priyoshikkhok.com) এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মনোনয়ন করতে পারবেন। চলতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই ক্যাটাগরি থেকে মোট সাতজন শিক্ষককে ‘প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ দেওয়া হবে। এ সম্মাননার জন্য মনোনয়নযোগ্য শিক্ষক হতে হলে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত—উভয় অবস্থাতেই মনোনয়নযোগ্য। মনোনয়নদাতা ও শিক্ষক উভয়কেই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

