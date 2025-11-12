ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার ভোরে গাজীপুর নগরের ভোগড়া পেয়ারাবাগান এলাকায়
জেলা

গাজীপুরে ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি বাসে অগ্নিসংযোগ

প্রতিনিধিগাজীপুর

গাজীপুর নগরের ভোগড়া পেয়ারাবাগান এলাকায় আরও একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আরেকটি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ভোগড়া পেয়ারাবাগান এলাকায় ভিআইপি পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। আজ ভোর সাড়ে চারটার দিকে কয়েকজন লোক বাসটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। তবে তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা না করে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। পুলিশ সদস্যরা সেখানে আসার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। ওই সময় বাসের ভেতরে কেউ না থাকায় হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তবে বাসটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মো. মামুন বলেন, রাতে মহাসড়কের পাশে যাত্রীবাহী একটি বাস দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। ওই বাসে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা না ঘটলেও বাসটি পুড়ে গেছে।

গাজীপুর নগরের বাসন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. পারভেজ বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনস্থল পরিদর্শন করেছেন। দুর্বৃত্তরা বাসটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এর আগে গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে কালিয়াকৈর নবীনগর সড়কের গাজীপুরের চক্রবর্তী এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। সেখানেও হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে বাসটি পুড়ে গেছে।

