সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতার কারণে প্রথম আলো একটা ব্র্যান্ড

প্রথম আলো শুধু সংবাদ প্রকাশ করেই থেমে থাকে না। পাশাপাশি সামাজিক নানা কাজ করে। সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতার কারণে আজ প্রথম আলো একটা ব্র্যান্ড। সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকায় থেকে প্রথম আলো সব সময় সত্য তথ্য দিয়ে যাবে—এটাই পাঠকদের প্রত্যাশা।
বুধবার বিকেলে নরসিংদীতে প্রথম আলো আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। পত্রিকাটির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নরসিংদী প্রেসক্লাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সময়ে জয়পুরহাট ও শরীয়তপুরে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে রাজনীতিক, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
নরসিংদী
বিকেল চারটার আগে থেকেই প্রেসক্লাবে আসতে শুরু করেন অতিথিরা। তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে ওঠেন। এরপর জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নরসিংদী প্রতিনিধি প্রণব কুমার দেবনাথ।
সমাবেশে শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন বলেন, ‘আমি নিয়মিত বাসায় প্রথম আলো রাখি। এটা না পড়লে মনে হয়, অপূর্ণ থেকে গেলাম। ব্যস্ততার কারণে দিনে পড়তে না পারলেও রাতে পড়ি। কারণ, সত্য সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম আলোর ভূমিকা অনন্য। সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকায় থেকে প্রথম আলো সব সময় সত্য তথ্য দিয়ে যাবে—এটাই প্রত্যাশা।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, ‘গত জুলাই আন্দোলনে যখন ব্ল্যাকআউট চলছিল, তখন আমাদের একমাত্র তথ্যের উৎস ছিল প্রথম আলো। সে সময় নিহতের সংখ্যা জানানো ছিল খুব সাহসের কাজ। ইন্টারনেট যে সরকারের তরফ থেকেই বন্ধ হয়েছিল, তা আমরা প্রথম আলো থেকেই জেনেছি। প্রথম আলো পড়ে আমরা তখন পরিস্থিতি বুঝেছি। প্রথম আলো নিরপেক্ষ থেকে সব সময় বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করবে, এই প্রত্যাশা রাখি।’
জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদের সদস্য মো. ইব্রাহীম ভূঁইয়া বলেন, ‘আমরা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় বিশ্বাস রাখি। সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা দিয়েই আজ প্রথম আলো একটা ব্র্যান্ড। প্রথম আলোর আন্তর্জাতিক সংবাদ ও গোলটেবিল বৈঠক বেশি পড়ি। জুলাই আন্দোলনের পর দেশের অনেক হেভিওয়েট সাংবাদিক পালিয়ে গেলেও এই পত্রিকা দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে।’
সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘কৈশোর থেকেই প্রথম আলো পড়া আমার নেশা ছিল। প্রথম আলো মাদকের বিরুদ্ধে আগে যেমন ভূমিকা রেখেছিল, বর্তমান সময়েও একই রকম ভূমিকা দেখতে চাই।’
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, প্রথম আলো শুধু সংবাদ প্রকাশ করেই থেমে থাকে না; এটি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনে সব সময় প্রথম আলো অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে, এটাই প্রত্যাশা।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন কবি মহসিন খন্দকার, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল আলম, পরিবেশ আন্দোলন নরসিংদীর সভাপতি মঈনুল ইসলাম, লেখক অনির্বাণ মাহবুব, নারী অধিকারকর্মী কারিমা পুষ্পিতা প্রমুখ। তাঁরা প্রথম আলোর কাছে তাঁদের প্রত্যাশাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি।
লাজ্জাত এনাব মহছি বলেন, ‘আমরা এখন ফেসবুক সাংবাদিকতার মাধ্যমে অপসাংবাদিকতার শিকার হচ্ছি। অনেক সময় ফেসবুকে ফেক নিউজ থাকে। সেগুলো আমাদের যাচাই-বাছাই করতে হয়। সে ক্ষেত্রে প্রথম আলো সব সময় সত্য উদ্ঘাটন করে প্রকাশের চেষ্টা করে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা ভালো নির্বাচন চাই, গণতান্ত্রিক সরকার চাই, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা চাই। দেশে গণতন্ত্র শক্তিশালী না হলে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।’
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী, সিভিল সার্জন সৈয়দ আমীরুল হক, ড্রিম হলিডে পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রবীর সাহা, নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এ এন এম মিজানুর রহমান, নরসিংদী সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. খাদিম হোসেন, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন, জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মো. আমীরুল ইসলাম, নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এ এস এম আবদুল খালেক, এনসিপির জেলার প্রধান সমন্বয়ক আওলাদ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিমল দাস, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সমর কৃষ্ণ দাস, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সাধারণ সম্পাদক হলধর দাস, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জেলার সংগঠক আনিসুর রহমান ভূঁইয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রায়হানা সরকার, নরসিংদী প্রেসক্লাবের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সদ্য নির্বাচিত সভাপতি মাখন দাস উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্রাহ্মন্দী কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হাই, ব্রাহ্মন্দী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেন, সাটিরপাড়া কালী কুমার ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেব প্রসাদ সাহা, নরসিংদী মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, ন্যাশনাল কলেজ অব এডুকেশনের অধ্যক্ষ মোস্তফা মাহবুব, কবি ও আবৃত্তিকার জহির মৃধা, পরিবেশ আন্দোলনের নরসিংদীর সাধারণ সম্পাদক প্রলয় জামান, চিত্রশিল্পী সাদেক মুকুল, কবি ও সাহিত্যিক মহসিন খন্দকার, সুমন ইউসুফ, আসাদ সরকার, মমিন আফ্রাদ, শাহীন সোহান, খায়রুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
শরীয়তপুর
স্বাধীন সংবাদমাধ্যম হিসেবে সত্য প্রকাশ ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে প্রথম আলো। শত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে আজ দেশসেরা পত্রিকা হয়েছে প্রথম আলো। আধুনিক সংবাদমাধ্যমের স্বকীয়তা বজায় রেখে সত্য প্রকাশে আপসহীন থেকেছে পত্রিকাটি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা ধরনের মানবিক কার্যক্রম করে যাচ্ছে।
বুধবার শরীয়তপুর কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। বিকেল সোয়া চারটায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর শরীয়তপুর জেলা প্রতিনিধি সত্যজিৎ ঘোষ। প্রথম আলোর নানা বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
সুধী সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বেসরকারি সংস্থা এসডিএসের নির্বাহী পরিচালক রাবেয়া বেগম, সুজনের শরীয়তপুর জেলা সভাপতি রাশেদুল হাসান, প্রবীণ সাংবাদিক মুজিবুর রহমান, সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াজেদ কামাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ শরীফ উজ-জামান প্রমুখ বক্তব্য দেন।
রাবেয়া বেগম বলেন, ‘শত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে প্রথম আলো আজ দেশসেরা পত্রিকা হয়েছে। একজন পাঠক হিসেবে সংবাদমাধ্যমের কাছে যা চাই, প্রথম আলো হয়তো সব দিতে পারে না। তবে যা দেয়, পাঠক হিসেবে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের নির্ভরতার জায়গা প্রথম আলো। ভবিষ্যতে প্রথম আলো পাঠকদের শতভাগ চাহিদা পূরণ করবে, এমন প্রত্যাশা করছি। আর নারীদের জীবনমান উন্নয়নে প্রথম আলো অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, এমন আশাও থাকবে।’
সুজনের জেলা সভাপতি রাশেদুল হাসান বলেন, ‘আধুনিক সংবাদমাধ্যমের স্বকীয়তা বজায় রেখে সত্য প্রকাশে আপসহীন থেকেছে প্রথম আলো। এ কারণে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রথম আলো বিশ্বদরবারে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এই ধারা অব্যাহত রাখবে, এমন প্রত্যাশা করি।’
প্রবীণ সাংবাদিক মজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা দেখেছি সব সরকারই প্রথম আলোর ওপর চটেছে। তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়েছে। ২৭ বছর ধরেই দেখেছি, প্রথম আলো সুবিধাবাদী শ্রেণির শত্রু। তাই পাঠক হিসেবে আমরা বিশ্বাস করেছি, প্রথম আলো তাদের বস্তুনিষ্ঠতা হারায়নি। ভবিষ্যতেও দেশের মানুষকে পথ দেখাতে প্রথম আলো সত্য প্রকাশের ধারা ধরে রাখবে।’
অধ্যক্ষ ওয়াজেদ কামাল বলেন, ‘প্রথম আলো ২৭ বছর ধরে মানুষের আস্থায় আছে। একটি সংবাদমাধ্যম সাংবাদিকতা ছাড়াও নানা ধরনের মানবিক কার্যক্রম নিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিচ্ছে, যা প্রথম আলো করছে। হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও প্রথম আলোর অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে—এটা দেখে আমরা খানিকটা বিস্মিত হই। প্রথম আলো সত্য প্রকাশে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে বলেই পাঠকদের আগ্রহী করে তুলতে পেরেছে।’
সুধী সমাবেশে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন সাংবাদিক বি এম ইশ্রাফিল, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাধারণ সম্পাদক মাসুক আলী দেওয়ান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির, এসডিএসের নির্বাহী পরিচালক রাবেয়া বেগম। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ।
তারেক মাহমুদ বলেন, ‘যেকোনো সংবাদমাধ্যমের শক্তি পাঠকের আস্থা। সত্য, নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমেই একটি সংবাদপত্র সেই আস্থা অর্জন করতে পারে। প্রথম আলো জন্মলগ্ন থেকে সৎ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করে আসছে। আপনাদের আস্থাই আমাদের শক্তি। এটা আমাদের দায়বদ্ধতা তৈরি করে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের পক্ষে, বাংলাদেশের পক্ষে।’
জয়পুরহাট
দেশে সৎ, নির্ভীক ও পেশাদার সাংবাদিকতার প্রতীক প্রথম আলো। নানা প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও প্রথম আলো কখনো সত্য প্রকাশে পিছপা হয়নি। সাহসী ও বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশের কারণে প্রথম আলোর খবরে পাঠকের আস্থা বেশি। সমাজের অসংগতি তুলে ধরার পাশাপাশি প্রথম আলো আরও বেশি ইতিবাচক খবর উপস্থাপন করবে, এটাই পাঠকদের প্রত্যাশা।
বুধবার জয়পুরহাট শহরের স্বপ্নছায়া কমিউনিটি সেন্টারে প্রথম আলো আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। বিকেল চারটায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সমাবেশে বন্ধুসভার সদস্য আরমান হোসেনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর জয়পুরহাট জেলা প্রতিনিধি রবিউল ইসলাম।
সমাবেশে ব্যবসায়ী আনোয়ারুল হক বলেন, ‘বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য প্রথম আলোর প্রতি ভরসা করা যায়। এ জন্য নিয়মিত প্রথম আলো পড়ি। অন্য কোনো পত্রিকায় নিউজ হলে ঘটনার সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকে; কিন্তু প্রথম আলোয় নিউজ হলে সেটি সত্য হিসেবে ধরে নিই। প্রথম আলো ২৭ বছর ধরে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যত দিন থাকবে, প্রথম আলো তত দিন থাকবে—এই প্রত্যাশা করছি।’
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলজার হোসেন বলেন, ‘আজকের সুধী সমাবেশ আমার অনেক ভালো লেগেছে। প্রথম আলো সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখবে, এমন প্রত্যাশা করছি।’
আইনজীবী নুরে আলম বলেন, ‘পত্রিকায় আইনগত বিষয়ে জানার জন্য পাঠকদের জন্য আলাদা পাতা করা গেলে পাঠক উপকৃত হতো।’
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল) আসনের প্রার্থী এস এম রাশেদুল আলম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) জেলা সভাপতি বদিউজ্জামান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলার যুগ্ম সদস্যসচিব ওমর আলী, গণ অধিকার পরিষদের জেলার সদস্যসচিব আমিনুর ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, সংগীতশিল্পী পায়েল ইসলাম, সাংবাদিক মাশরেকুল আলম, পাঠক আবদুল হামিদ, মানবাধিকারকর্মী রাশেদ খান প্রমুখ। এ সময় জয়পুরহাট প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সহসভাপতি রাশেদুজ্জামান, নারী উদ্যোক্তা সাবিহা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন লেখক ও সাংবাদিক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। তিনি বলেন, প্রথম আলোর বিরুদ্ধে অনেক গুজব ছড়ানো হয়েছে। প্রথম আলো সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়েছে। তবু প্রথম আলো কখনো সত্য লিখতে পিছপা হয়নি। ভবিষ্যতেও যত বাধাবিপত্তি আসুক, প্রথম আলো সত্য প্রকাশে পিছপা হবে না।
আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ বলেন, ‘প্রথম আলোর বড় শক্তি আপনারা পাঠকেরা। আপনারা আছেন বলেই প্রথম আলো এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম আলো কোনো দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে না। প্রথম আলো বাংলাদেশের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। প্রথম আলো বাংলাদেশের জয় চায়। প্রথম আলো সব সময় সত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে।’