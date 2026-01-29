বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা, স্বেচ্ছাসেবক দলের ৯ নেতাকে শোকজ

মানিকগঞ্জ-১ (শিবালয়-ঘিওর-দৌলতপুর) আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৯ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নোটিশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. আল-আমিন হোসেনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া নেতারা হলেন দৌলতপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রজ্জব আলী ও আবদুল মজিদ, শিবালয় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সেলিম রেজা, যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ জামাল খান ও সদস্য স্বর্ণকুমার শীল, ঘিওর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ও জুয়েল হোসেন এবং পাটুরিয়া ঘাট শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. কবির হোসেন।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকেও অভিযুক্ত নেতারা দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে প্রচারণায় অংশ না নিয়ে দল থেকে বহিষ্কৃত ‘বিদ্রোহী’ এক প্রার্থীর পক্ষে নিয়মিত প্রচারণা চালিয়ে আসছেন—এ মর্মে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে।
কেন তাঁদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. জিন্নাহ খান, সদস্যসচিব মো. রকিবুর রহমান ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী নাদিম হোসেনের কাছে সশরীর হাজির হয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় চিঠিতে। কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক দলের সিদ্ধান্তে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক, সদস্যসচিব ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়কের নির্দেশক্রমে যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন এ নোটিশে স্বাক্ষর করেন।
জানতে চাইলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. জিন্নাহ খান বলেন, ‘দলের সদস্য হয়ে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে বিভাগীয় সাংগঠনিক দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এদিকে যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত আরেক চিঠিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দৌলতপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. আল-আমিন হোসেনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো। দলের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মানিকগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী এস এ জিন্নাহ কবীর। তিনি ছাড়া দলের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী তোজাম্মেল হকসহ সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্য প্রার্থীরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর আবু বকর সিদ্দিক, গণ অধিকার পরিষদের মোহাম্মদ ইলিয়াছ হুছাইন, জনতার দলের মোহাম্মদ শাজাহান খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. খোরশেদ আলম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আব্দুল আলী ব্যাপারী।