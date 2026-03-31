লাশ
হাটহাজারীতে ভাড়া বাসার কক্ষের সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল কিশোরীর লাশ

প্রতিনিধিরাউজান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পৌরসভার ইস্টার্ন আবাসিক এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোরীর নাম জুলি আকতার (১৫)। সে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম দেওয়াননগর মেখলঘোনা এলাকার বাসিন্দা মৃত মোহাম্মদ আলীর মেয়ে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

পুলিশ জানায়, রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক কিশোরীর লাশ আনা হয়েছে—এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এরপর লাশটি হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, কিশোরী বাসার কক্ষের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে।

হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে কিশোরীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

আরও পড়ুন