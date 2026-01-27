মিয়ানমার থেকে গুলি, দুই বাংলাদেশি কিশোর আহত

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফের দুই কিশোর আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ঝিমংখালীসংলগ্ন এলাকায় নাফ নদীতে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ দুই কিশোর হলো মো. সোহেল (১৬) ও মো. ওবাইদুল্লাহ (১৭)। তাঁরা দুজনই টেকনাফের হোয়াইক্যং এলাকার বাসিন্দা। তাদের কক্সবাজারের উখিয়ার এমএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই কিশোর নৌকা নিয়ে নাফ নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ মিয়ানমার থেকে তাদের নৌকা লক্ষ্য করে ১০ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি করা হয়। এ সময় দুই কিশোর গুলিবিদ্ধ হলে আশপাশে থাকা লোকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরাই ওই দুই কিশোরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ জালাল বেলা তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দুই কিশোর জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গুলি করার ঘটনায় আরাকান আর্মি জড়িত। আহত কিশোরেরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এর আগে ১১ জানুয়ারি সকালে মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে আহত হয়েছে হুজাইফা আফনান (৯) নামের টেকনাফের এক শিশু। সে বর্তমানে ঢাকায় চিকিৎসাধীন। ১২ জানুয়ারি টেকনাফ সীমান্তের লম্বাবিল এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে মোহাম্মদ হানিফ নামে এক মাছ চাষি পা হারান। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।