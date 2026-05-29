লাউয়াছড়ায় তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুত, সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ায় সারা দেশের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী একটি তেলবাহী ট্রেন লাউয়াছড়া এলাকায় পৌঁছালে এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। সিলেটের সঙ্গে দেশের রেল যোগাযোগ একক লাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় ওই পথে অন্য কোনো ট্রেন চলাচল করতে পারছে না। ফলে সারা দেশের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়াগনটি উদ্ধার হয়নি।
শমশেরনগর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রজত কুমার রায় বিকেল সাড়ে ৫টায় প্রথম আলোকে বলেন, তেলবাহী ট্রেনের একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ায় আপাতত ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। উদ্ধারকাজের জন্য কুলাউড়া থেকে হাইড্রোলিক টুলভ্যান আনা হচ্ছে। বর্তমানে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস সাতগাঁও স্টেশনে আটকা রয়েছে। উদ্ধারকাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।