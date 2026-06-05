সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

সেতুতে ধাক্কা দিল যাত্রীবাহী বাস, পেছনে থাকা আরেক বাসের ধাক্কায় নিহত ২

প্রতিনিধিগোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার রাগদি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামের অমলেন্দু হাওলাদারের ছেলে অমিতাভ হাওলাদার (৪২) এবং শেরপুরের আবদুস সামাদের ছেলে কালাম (৩০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে ঢাকাগামী বিআরটিসির একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাগদি সেতুতে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছনে থাকা হিমেল–সীমান্ত পরিবহনের একটি বাস বিআরটিসি বাসটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে উভয় বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত দুজনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে উভয়ের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের অবস্থা।

আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক সোহেল খান বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

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