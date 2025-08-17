চট্টগ্রামে পুকুরে ডুবে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রীসহ ২ জনের মৃত্যু

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে এক বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার ছদাহা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের নওরগাঁপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুজন হলেন একই উপজেলার কাঞ্চনা ইউনিয়নের মনু ফকিরহাট এলাকার জয়নাল আবেদীনের মেয়ে আফিফা আবেদীন (২২) ও তাঁর খালাতো বোন ছদাহা ইউনিয়নের মৃত সিরাজুল ইসলামের মেয়ে হুজাইরা নূর (৮)। আফিফা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আর হুজাইরা উত্তর ছদাহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার মা নূর জাহান বেগম ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মুজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সিরাজুল ইসলামের বাড়ি সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের মধ্যে বাড়ির পেছনের অংশে একটি পুকুর রয়েছে। বিকেলে দুই খালাতো বোন পুকুরঘাটে যান। একপর্যায়ে হুজাইরা ঘাট থেকে পড়ে পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। তাকে বাঁচাতে আফিফা ঝাঁপ দেন। সাঁতার না জানায় আফিফাও ডুবে যান। এর আধা ঘণ্টা পরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পানিতে ডুবেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে।