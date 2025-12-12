ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় বীর চট্টলার ছাত্র-জনতার ব্যানারে নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। একই দাবিতে রাত আটটায় দেওয়ানহাট মোড় থেকে আগ্রাবাদ পর্যন্ত মিছিল করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম নগর দক্ষিণ শাখা।
বীর চট্টলার ছাত্র-জনতা মিছিলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব সাগুফতা বুশরা মিশমা, চট্টগ্রাম নগরের সমন্বয়কারী রিদুয়ান হৃদয়সহ ইনকিলাব মঞ্চ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন, ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশে এখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।
আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ২টা ২৫ মিনিটে একটি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা আসে। মোটরসাইকেল থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।
হামলাকারীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবিতে সন্ধ্যা ছয়টায় ২ নম্বর গেট এলাকার বিপ্লব উদ্যানে অবস্থান নেন শতাধিক ছাত্র-জনতা। পরে তাঁরা ২ নম্বর গেট মোড়ে সাময়িক সড়ক অবরোধ করেন। ১০ মিনিট পর মিছিল নিয়ে নগরের ওয়াসা মোড় এলাকার দিকে যান তাঁরা।
একই দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় গোলচত্বরের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে থেকে আবার গোলচত্বরে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন চাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) মো. ইব্রাহীম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সাঈদ বিন হাবিব।
বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন চাকসুর বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক মো. মোনায়েম শরীফ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, নির্বাহী সদস্য সোহানুর রহমান ও সোহরাওয়ার্দী হল সংসদের সহসভাপতি মো. নিয়মিত উল্লাহ প্রমুখ।