রসে ভরা লোভনীয় জিলাপি, সিরায় ভাসছিল মশা-মাছি

রসে ভরা লোভনীয় জিলাপি। কিন্তু কতটা স্বাস্থ্যসম্মত, সে প্রশ্নের উত্তর মিলল ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় জনপ্রিয় খাবারের দোকানে রাখা জিলাপির সিরায় ভাসছিল মাছি ও মশা। ক্যান্ডি নামের ওই খাবারের দোকানকে এমন অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির অভিযোগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।
আজ রোববার সকালে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা।
চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা ও জামালখান ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা। ছাপাখানা, বই বিপণি, সংবাদপত্রসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে ওই দুই এলাকায়। স্বাস্থ্যকর এলাকা হিসেবে জামালখানের পরিচিতি রয়েছে। আন্দরকিল্লার পাশের এই এলাকাতেও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির অভিযোগে একটি রেস্তোরাঁকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জামালখান এলাকার ওই খাবারের দোকানের নাম রহমানিয়া কুলিং কর্নার। রেস্তোরাঁটিতে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি হচ্ছিল। আবার খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক। যে রেফ্রিজারেটরে খাবার রাখা হয়, সেটিও ছিল নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। এ জন্য ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় দোকানমালিককে।
এ ছাড়া হালনাগাদ লাইসেন্স না থাকায় জামালখান এলাকার মনীষা ফার্মেসিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
জানতে চাইলে সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা প্রথম আলোকে বলেন, রেস্তোরাঁ দুটিতে খুবই নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি হচ্ছিল। মশা-মাছি, তেলাপোকা তো আছেই, যে রেফ্রিজারেটরে খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছিল তা দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয়নি। আবার নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছিল। এ জন্য জরিমানা করা হয়।