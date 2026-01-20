বগুড়ায় ‘মব’ তৈরি করে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে দুজন গ্রেপ্তার

বগুড়ার ধুনটে ‘মব’ তৈরি করে হামলা চালিয়ে দুই পুলিশ সদস্যকে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার ধুনট উপজেলার হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
হামলার ঘটনায় দুজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা ২০ জনকে আসামি করে গতকাল রাতে থানায় মামলা করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুজন হলেন উপজেলার মাটিকোড়া গ্রামের মাসুদ রানা (২৫) ও চড়পাড়া গ্রামের শাহিনুজ্জামান (৪৫)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধুনট থানার ট্রাফিক উপপরিদর্শক (টিএসআই) আবুল কালাম আজাদের নির্দেশে থানার কনস্টেবল আবদুল খালেক ও আবদুল হামিদ গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি তল্লাশিচৌকি বসান। এ সময় একজন মোটরসাইকেলচালকের মাথায় হেলমেট না থাকায় মামলা দেন আবুল কালাম আজাদ। একই সময় অন্যদিক দিয়ে আসা একটি মোটরসাইকেল আটক করে কাগজপত্র সঠিক থাকায় চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সময় এক হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে দুই ব্যক্তি ‘মব’ তৈরি করে অন্যদের সহযোগিতায় পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করেন। এতে ওই দুই কনস্টেবল আহত হন। এ সময় অন্য পুলিশ সদস্যদের ঘেরাও করে আক্রমণাত্মক ভাষায় গালাগাল করা হয়। খবর পেয়ে ধুনট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজার রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টা পর তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন।
এ ঘটনায় ধুনট থানার উপপরিদর্শক মোস্তাফিজার রহমান গতকাল রাতে দুজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ১৫–২০ জনের নামে থানায় একটি মামলা করেন। পরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও ধুনট থানা–পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে এজাহারনামীয় দুই আসামিকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ধুনট থানার উপপরিদর্শক হারুনার রাশিদ বলেন, গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।