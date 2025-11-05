যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গাছে বেঁধে নির্যাতনের পর পুলিশে সোপর্দ

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় কিশোরীকে (১৬) যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে (৭৬) গাছে বেঁধে জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতনের পর পুলিশে দেওয়া হয়েছে। পরে ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবার করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বুধবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠায় পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার একটি গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মুক্তিযোদ্ধাকে গাছে বেঁধে জুতার মালা পরানোর একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিশ ও মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরী ও অভিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রতিবেশী। মেয়েটি এবার একটি মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করেছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা ওই কিশোরীকে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নিপীড়ন করেন। এ সময় মেয়েটি চিৎকার শুরু করে। তখন বাড়িতে এক ভিক্ষুক এসে ঘটনা দেখে চিৎকার শুরু করেন। পরে আশপাশের লোকজন গিয়ে ওই মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। আগেও তিনি হাসি-তামাশার অজুহাতে ওই কিশোরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ২৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, সাদা পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধের দুই হাত পেছন দিকে নিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা। কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে আছেন। একজন একটি জুতার মালা পরিয়ে দেন বৃদ্ধের গলায়। এ সময় বৃদ্ধকে নিশ্চুপ দেখা যায়।
এ ঘটনায় তরুণীর বাবা বাদী হয়ে গতকাল রাতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। পরে অভিযোগটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।
গফরগাঁওয়ের পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস আলম বলেন, কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের মামলায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে ময়মনসিংহ আদালতে পাঠানো হয়েছে।