‘সহিংসতা দিয়ে সাংবাদিকদের কলম ও ক্যামেরা থামানো যাবে না’

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা, প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, উদীচী ও ছায়ানটে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর এবং সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তাসহ দেশজুড়ে চলমান সব অপতৎপরতার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ হয়েছে।
আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এসব কর্মসূচির আয়োজন করে সামাজিক সংগঠন ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া গণতান্ত্রিক ঐক্য’। জেলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।
প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে দেশের শীর্ষ গণমাধ্যম প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর পর এই দুটি পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সরকার এ বিষয়ে উদাসীন থাকলে মানুষকে আবার রাস্তায় নামতে সময় লাগবে না বলেও তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।
বক্তারা আরও বলেন, কোনো প্রতিবেদনে আপত্তি থাকতেই পারে, কিন্তু তার জবাব আগুন, গুলি বা হামলা হতে পারে না। সহিংসতা দিয়ে সাংবাদিকদের কলম ও ক্যামেরা থামানো যাবে না। হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের পাশাপাশি হামলার নির্দেশদাতা ও মদদদাতাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।
প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া গণতান্ত্রিক ঐক্যের সভাপতি আবদুন নূর। বক্তব্য দেন জেলা উদীচীর সভাপতি জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, অনুশীলন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নাসির মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম মোল্লা, ফিরোজ মিয়া সরকারি কলেজের অধ্যাপক আবু হানিফ, কবির কলম সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন কবির, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মানিক রতন শর্মা, ভাসানী চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিলাল বনিক, জেলা উদীচীর সদস্য আইনজীবী আসাদুজ্জামান টিটু, জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, প্রথম আলোর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক শাহাদৎ হোসেন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনাইটেড কলেজের প্রভাষক শাহজাহান মিয়া।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সদস্য জামিলুর রহমান, জেলা উদীচীর সহসভাপতি সাজাহান সোহেল ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখার নির্বাহী ইতি কর্মকার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা আক্তার, শিক্ষার্থী অনন্যা সাহা, শারমিন আক্তার, প্রীতি রানী দাস, ফৌজিয়া হক, কৃষ্ণা মৈশান, ইসরাত জাহান প্রাচী ও সুমাইয়া আক্তার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সোনালি সকালের সভাপতি ফাহিম মুনতাসির।