চট্টগ্রাম নগর পুলিশের (সিএমপি) গণবিজ্ঞপ্তি
জেলা

চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশে এক মাস সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশের এলাকায় আগামী এক মাসের জন্য সব ধরনের মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম নগর পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগর পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজের সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এ উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরসংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেট, কাস্টমস মোড়, সল্টগোলা ক্রসিংসহ বন্দর এলাকায় যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক, শ্রমিক বা সামাজিক সংগঠনের মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ১১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় দেওয়া ক্ষমতাবলে এটি করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেট্টোপলিটন পুলিশ

গণবিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ বলেন, আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার পণ্যবাহী যানবাহন চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচল করে। কিন্তু বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ইত্যাদি আয়োজনের ফলে যানজট সৃষ্টি হয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

