শাকসু নির্বাচন ১৭ ডিসেম্বর করার ঘোষণা উপাচার্যের, প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। শুক্রবার রাত সোয়া ৯টায় নিজ কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি জানান, আগামী ১৭ ডিসেম্বর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
উপাচার্য বলেন, ‘আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে সব পক্ষকে নিয়ে নির্বাচন আয়োজন করব। ২৮ বছর পর এই নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান–মর্যাদা অনেক ওপরে নিয়ে যাবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সবকিছু মিলে এটি একটি চমৎকার তারিখ।’ উপাচার্য আরও বলেন, ‘কোনো অবস্থাতেই মারামারি করা যাবে না। না হলে আমরা বিকল্প চিন্তা করব। আর নির্বাচনের রোডম্যাপ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে।’
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন সহ-উপাচার্য মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ মো. ইসমাইল হোসেন, রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির, প্রক্টর মোখলেসুর রহমান, শাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেসসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার।
এদিকে শাকসু নির্বাচনের জন্য উপাচার্যের ঘোষিত তারিখ প্রত্যাখ্যান করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চান। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরপরই উপাচার্যের কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ মিছিল করছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।
মিছিল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের ঘোষিত নির্বাচনী তারিখ প্রত্যাখ্যান করলাম। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ৯ বা ১০ ডিসেম্বর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই প্রশাসন প্রহসন করে অন্য তারিখ দিয়েছে। আমরা এটা মানি না। আন্দোলন চলবে।’
রাত ১০টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উপাচার্য, সহ–উপাচার্যসহ প্রশাসনিক বডি ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা প্রশাসনিক ভবনের ভেতরেই ছিলেন। প্রশাসনিক ভবনের ফটক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন। এতে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন উপাচার্যসহ অন্যরা।