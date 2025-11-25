কটিয়াদী পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খেলাফত মজলিস আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলটির আমির মাওলানা মামুনুল হক। মঙ্গলবার দুপুরে
কটিয়াদী পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খেলাফত মজলিস আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলটির আমির মাওলানা মামুনুল হক। মঙ্গলবার দুপুরে
জেলা

একদল মানুষ দেশে নতুন করে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের চেষ্টা করছে: মামুনুল হক

ভৈরব

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ হতে হবে জুলাই সনদের ভিত্তিতে। কিন্তু একদল মানুষ চায়, বিগত দিনে যেমনিভাবে একটি দল ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, এখনো একইভাবে সবকিছু চলুক। এ ক্ষেত্রে আমার বার্তা হলো, বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদের হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি ইজারা দেওয়ার জন্য নয়। যারা দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনৈতিক হিস্যা দিতে চায় না, তাঁরা একদলীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে নতুন করে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের চেষ্টা করছে।’

মঙ্গলবার দুপুরে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মামুনুল হক এ কথা বলেন। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, নির্বাচনকালীন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করে উপজেলা খেলাফত মজলিস।

মামুনুল হক বলেছেন, ‘বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস হচ্ছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতির ইতিহাস। আমাদের দেশে একদল মানুষ রয়েছে, যারা রাতে হিন্দুদের ছোবল মারত, আবার দিনে ওঝা হয়ে ঝাড়ত। তারাই সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করেছে।’ তিনি বলেন, ‘ইসলাম ক্ষমতায় গেলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের মানুষ সঠিক অধিকার পাবে। এমনকি তাদের অধিকার যারা হরণ করেছে, তা-ও পাই পাই করে আদায় করে দেওয়া হবে।’

মামুনুল হক আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের যেসব দেশপ্রেমী ইসলামি দল ও রাজনৈতিক পক্ষগুলো বাংলাদেশকে ভালোবাসে, যারা দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত দেখতে চায়, পুরোনো ধারা পাল্টে নতুন বন্দোবস্ত দেখতে চায়, যারা জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামীর বাংলাদেশ দেখতে চায়—তাদের হাতে হাত রেখে জুলাই চেতনায় নতুন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কারণ, আগামীর নির্বাচন শুধু প্রতীকের নির্বাচন নয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের নির্বাচন।’ তিনি উপস্থিত সবাইকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

কটিয়াদী উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মাওলানা তাফাজ্জুল হক রাশিদীর সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা শফিকুল ইসলাম রুহানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, মাওলানা আবদুল আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ হাদী, অর্থসম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ।

