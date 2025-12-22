৮ দফা দাবিতে বরিশাল ও মানিকগঞ্জে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

আট দফা দাবিতে বরিশাল ও মানিকগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই) শিক্ষার্থীরা।
আজ সোমবার বেলা ১১টা থেকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক এবং দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এতে দুই মহাসড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
আট দফা দাবির মধ্যে আছে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, সব কৃষি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ শুধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষণ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের গেজেটেড পদমর্যাদা, পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) থেকে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বেসরকারি চাকরিতে ন্যূনতম দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ইন্টার্নি ভাতা চালু ও ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা।
আজ বেলা ১১টা থেকে ঢাকা–বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেন বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা রহমতপুর এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন। মহাসড়কের দুই প্রান্তে যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন আটকা পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। বেলা আড়াইটায় এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছিল।
বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সেখানে পুলিশ কাজ করছে এবং শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে।
দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা। এরই অংশ হিসেবে গত সপ্তাহ থেকে তাঁরা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন।
মো. বরকাতুল্লাহ নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘তিন–চার মাস আগে একই দাবিতে পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলনে নামলেও কর্তৃপক্ষ তখন দাবি মেনে নেওয়ার জন্য শুধু আশ্বাস দিয়েছিল। বাস্তবে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে রাজপথে নেমেছি।’
রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার মজুমদার বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। তবে এসব দাবি বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।’
এদিকে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন মানিকগঞ্জের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার বারবাড়িয়া এলাকায় শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে নেমেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
দুপুর ১২টার দিকে বারবাড়িয়া এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। পরে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
গোলড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান কউসিক আহম্মেদ বলেন, মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। সব ধরনের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।