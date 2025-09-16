রেজাউল কবির
রংপুরে আত্মগোপনে থাকা ইউপি চেয়ারম্যানকে পুলিশে দিলেন বাগছাসের নেতা–কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদকরংপুর

রংপুরে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের নেতা ও মিঠাপুকুর উপজেলার চেংমারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রেজাউল কবিরকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন বাংলাদেশ গণতন্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) নেতা–কর্মীরা। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রংপুর নগরের তাজহাট থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা রয়েছে।

বাগছাসের জেলা কমিটির সদস্যসচিব তানজিম আলম বলেন, গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে তিনি রেজাউল কবিরকে রংপুর নগরের আইডিয়াল মোড়ে দেখতে পান। পরে সংগঠনের অন্য নেতা-কর্মীরা তাঁকে আটক করেন এবং পুলিশকে খবর দেন। তাজহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

তাজহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজাহান আলী বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা একটি মামলায় রেজাউল কবির এজাহারভুক্ত ২৬ নম্বর আসামি। আন্দোলনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রেজাউল কবির মিঠাপুকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তিনি উপজেলার চেংমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে বর্তমানে ওই ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

