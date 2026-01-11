বগুড়ার শেরপুরে জমি থেকে ধান ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় জমি থেকে এক ধান ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে শেরপুর উপজেলার একটি জমি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ওই ব্যবসায়ীর নাম হামিদুল মণ্ডল (৪২)। তিনি শেরপুরের ভবানীপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, শেরপুরের ভবানীপুর ইউনিয়নের যে জমি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেই জমির মালিক নিহত ওই ব্যক্তি। কেউ তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে জমিতে লাশ ফেলে রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হামিদুল মণ্ডলের পরিবার জানায়, হামিদুল নিজ গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান কিনে স্থানীয় পাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন। গতকাল বিকেলে পাইকারের কাছ থেকে বাকি টাকা আনতে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। হামিদুলের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে হামিদুলের লাশ শনাক্ত করে তাঁর পরিবার।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাঈফ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকাল পৌনে ৯টায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশের গলায় রশির দাগ আছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী প্রথম আলোকে বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।