নোয়াখালীতে কলাবাগান থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় একটি কলাবাগান থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর আনুমানিক বয়স ৫৫ বছর। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার চর জব্বর ইউনিয়নের পরিষ্কার রাস্তার মাথা এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। তাঁর গলায়, দাগ ও পিটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
পুলিশ জানায়, সকালে লাশটি কলাবাগানে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁরা বিষয়টি থানায় অবহিত করেন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
জানতে চাইলে চর জব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহিন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির সময় নিহত ব্যক্তির গলায় রশিসদৃশ কালো দাগ এবং হাতের আঙুলে ও পিঠে জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে কাজ শুরু হয়েছে।